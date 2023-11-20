Ізраїль починає більш жорстку фазу війни в Газі – WSJ

Ізраїльські військові готуються розпочати жорсткіший і складніший етап війни на півдні сектора Гази. План Ізраїлю, найімовірніше, нагадуватиме наступ на півночі анклаву, але буде ускладнений через велику кількість мирних жителів, які перебувають у цьому районі. Про це пише видання The Wall Street Journal, передає НСН.

Ізраїль починає більш жорстку фазу війни в Газі

У WSJ із посиланням на високопоставлених ізраїльських офіцерів та аналітиків заявили, що ЦАХАЛ значною мірою вдалося взяти під контроль північну частину анклаву, але військовий потенціал ХАМАС зруйновано лише частково, а багато лідерів бойовиків ще не знешкоджені.

Чимало з них втекли на південь, де сховалися в густонаселених містах або підземних тунелях. Ізраїльським військовим доведеться перенести бойові дії туди, вважають експерти.

Як козирі ватажки ХАМАС будуть використовувати заручників. Також вони прагнуть припинити бойові дії, принаймні тимчасово, йдеться у статті.

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