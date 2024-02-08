Італійська компанія постачає зброю для РФ: розслідування – The Insider

Італійська компанія Beretta продовжує постачати стрілецьку зброю до росії через свою дочірню структуру і компанії, що належать “збройному барону” Михайлу Хубутії. Крім того, в новому карабіні концерну “Калашников” використовуються деякі європейські компоненти.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider та IrpiMedia, передає НСН.

Італійська компанія постачає зброю для РФ

Так, у листопаді 2023 року, видання Correctiv виявило, що РФ імпортувала понад 7 тис. одиниць зброї та понад 8 мільйонів набоїв, виготовлених у країнах ЄС та США, з моменту початку повномасштабної війни.

Як йдеться у розслідуванні, з цієї кількості понад півмільйона набоїв і понад півтори тисячі карабінів і пістолетів ввезли компанії Хубутії. В основному це мисливські рушниці, але серед них є і сотні напівавтоматичних гвинтівок і пістолетів, які використовуються армією та поліцією.

Однією з найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ “Русский Орел”. Ця компанія є значущим імпортером стрілецької зброї, яка за 2022 рік заробила 908 млн рублів. “Русский Орел” має дві ліцензії на продаж патронів і на торгівлю цивільною та службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї.

У 2010 році італійська компанія Beretta Industrie S.P.A. придбала 51% акцій “Руського Орла”. Через декілька років, після окупації Криму, за серією угод Beretta Holding S.A. Inc. стала власником 57,95% російської компанії.

Згідно з даними Росакредитації, протягом останніх двох років до росії продовжували надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako. У більшості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ “Руський Орел”, що належить Beretta, або компанії, пов’язані з “Руським Орлом”, які належать Хубутії.

За даними The Insider, майже половина європейської зброї, що поступила до росії, порушуючи санкції, вироблена компаніями, що належать Beretta. Загалом після початку повномасштабної війни в росію було поставлено понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, виготовленої цим холдингом.

Хоча прямі поставки з Beretta і Benelli були припинені в лютому 2022 року, митні дані, зібрані ImportGenius, вказують на те, що у компаній Хубутії є щонайменше два зовнішньоторговельних партнери. Виробник, що належить Beretta, продає зброю через турецького посередника, тоді як російський імпортер, що належить Beretta, отримує її безпосередньо.

Крім того, італійсько-російська співпраця не обмежується лише продажем зброї. Запчастини від європейських виробників можна знайти у російських мисливських карабінах. Наприклад, у 2016 році концерн “Калашников” представив нову напівавтоматичну рушницю МР-156, яка стала першою російською рушницею з інерційною автоматикою.

Так, через десять років після введення заборони на постачання нарізної вогнепальної зброї, росії все ж вдалося обійти ці санкції завдяки хитрощам.

Раніше ми писали: Компанія Avon зберігає бізнес у РФ попри війну в Україні – BBC