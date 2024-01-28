Компанія Avon Products Inc., яка спеціалізується на продажі косметики і здійснює діяльність у більш ніж 140 країнах, зазнала критики за те, що продовжує вести бізнес у росії. Про це повідомляє BBC, передає НСН.

Компанія Avon зберігає бізнес у РФ попри війну в Україні – BBC

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Avon оголосила, що припиняє інвестиції та призупиняє експорт своїх косметичних засобів з росії на інші ринки, включаючи Україну.

Компанія заявила, що надає “критично важливу підтримку” жінкам, чиї засоби до існування залежать від їхнього бізнесу.

Однак журналісти BBC виявили, що фірма досі набирає нових торгових агентів у росії та продовжує виробництво на великому заводі в Московській області.

Стівен Тіан, член групи Єльського університету, які відстежують дії компаній у відповідь на війну РФ проти України, заявив, що Avon має бути соромно за те, що вона продовжує вести бізнес у росії.

«Немає жодного виправдання тому, щоб продовжувати фінансувати воєнну машину путіна,.. і часу було більш ніж достатньо, щоб компанії могли впорядковано вийти з ринку», – сказав він.

Своєю чергою Марк Діксон, засновник агентства Moral Rating Agency, яке проводить кампанії проти компаній, які ведуть бізнес у росії, звинуватив Avon у “моральному відмиванні” через продовження операцій у РФ.

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