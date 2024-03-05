Як виглядає збиральний цех шахедів – росіяни показали фото

Росіяни показали, як виглядає збиральний цех шахедів, а також показали фото збірки. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Як виглядає збиральний цех шахедів

“Це перша подібна публікація, яка дозволяє оцінити масштаби виробництва та можливості. При цьому не радив би піддаватися паніці, а тверезо оцінити те, що ми побачили”, – пише Коваленко.

На думку оглядача, робочий простір дозволяє одночасно вести складання до півсотні БПЛА. При цьому фотоне відповідають на головне питання, а саме – скільки дронів росіяни можуть зібрати за місяць.

Окрім того, актуальним залишається питання залежності росії від іранських компонентів.

“Якби її виробництво задовольняло її потреби щомісячного терору України, то навіщо тоді Іл-76 ВПС Ірану продовжують літати до Москви?”, – пише Коваленко.

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