Як війна вдарить по економіці росії: оцінка розвідки Британії

Довготривала війна країни-агресора росії на території України негативно вплине на перспективи економіки росії. Імпорт у країні зростав швидше ніж експорт, що, ймовірно, призвело до знецінення рубля від початку російського вторгнення та викликало інфляцію.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки. За умови, що росія збільшує видатки на оборону коштом інших галузей, існує ризик “перегріву” економіки росії. Передає НСН.

Як війна вдарить по економіці росії

Центральний банк росії вирішив збільшити процентну ставку на 1 відсоток, піднявши її до нового базового рівня у 16 відсотків. Це вже п’яте підвищення з початку поточного циклу підвищень, що розпочався у липні 2023 року, коли базова ставка становила 6,5 відсотка. Зростання було меншим порівняно із попередніми підвищеннями.

Інфляція в росії продовжувала набирати оберти до кінця 2023 року, збільшившись до 7,5% у річному обчисленні в листопаді, порівняно із 6,7% у жовтні. Загалом, за оцінками російської статистичної служби, інфляція на 2023 рік складе 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник Центрального банку.

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