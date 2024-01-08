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Росія

На росії вирішили відродити “Смерш”: розвідка Британії розповіла, що відомо

На росії вирішили відродити

На росії прийняли рішення відродити радянську контррозвідувальну структуру “Смерш”, яка діяла за часів Сталіна. Так, на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з’явилися фотографії російських оперативників, які мають на формі нашивки цієї організації.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Російські політики анонсували відновлення структури “Смерш” ще наприкінці 2023 року, передає НСН.

На росії вирішили відродити “Смерш”

У розвідці зазначають, що наразі не зрозуміло, чи перейменування супроводжуватиметься значними змінами у повноваженнях або функціях російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

Однак це стає ще одним прикладом того, як російська влада свідомо використовує історичні паралелі з часів Другої світової війни для розширення уявлення про конфлікт між Росією та Україною, а також акцентує увагу на можливих зовнішніх загрозах для країни.

Абревіатура “Смерш” походить від фрази “смерть шпигунам” і була створена радянським диктатором Йосипом Сталіним. Ця організація існувала у період від 1943 до 1946 року з метою нібито захисту тилу Червоної Армії, щоб протистояти дезертирству, виявляти шпигунів та придушувати диверсійні акції. На Заході ця організація стала відомою завдяки художньому зображенню у книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда.

Раніше ми писали: 2024 рік високосний, але українською слід говорити не так. Ви будете здивовані!

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