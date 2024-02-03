Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму Україною: скандальна заява

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо можливості деокупації Кримського півострова, стверджуючи, що Автономна Республіка Крим є “особливим місцем з історичних причин”. Зокрема, глава польської держави натякнув, що острів фактично належить РФ. Про це він розповів в інтерв’ю Kanal Zero, передає НСН.

Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму Україною

Президент Польщі висловив занепокоєння, що якщо росія збереже контроль над окупованими територіями, то існує значний ризик, що у майбутньому Москва може знову проявити агресію.

“Сьогодні росія намагається перемогти в Україні. Якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога росії, і тоді ймовірність нового нападу з боку росії буде дуже високою”, – заявив Дуда.

Також він додав, що не впевнений у деокупації Криму. При цьому Дуда наголосив, що Україна поверне під свій контроль Донецьку та Луганську області.

“Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ. Крим – особливе місце, у тому числі з історичних причин. Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довгий час був у руках росії”, – розповів Дуда.

На такі заяви відреагував посол України у Польщі Василь Зварич. У соцмережі Х дипломат заявив, що Крим був і залишиться українським. Також він нагадав польському президенту, що тимчасова окупація Криму є воєнним злочином, за який росія понесе покарання.

“Крим – це Україна: є і залишиться. Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація росією Криму є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне завдання та зобов’язання перед вільним світом. Ми зробимо це без сумніву. Ми віримо і працюємо разом”, – написав посол.

Раніше ми писали: Угорщина хоче забрати Закарпаття, якщо Україна “впаде” – скандальна заява лідера угорської партії