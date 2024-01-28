Угорщина хоче забрати Закарпаття, якщо Україна “впаде” – скандальна заява лідера угорської партії

В Угорщині, з якої постійно долинають антиукраїнські заяви, виступили з претензією на наші землі. Лідер однієї із місцевих партій захотів Закарпаття. Про це пише Index, передає НСН.

Угорщина хоче забрати Закарпаття, якщо Україна “впаде”

Так, виступаючи на річній партійній конференції в Будапешті, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що до війни в Україні, яка “зруйнує Європу та відправить економіку континенту на дно”, призвів тиск “міжнародних фінансистів”. На його думку, “Україну купив BlackRock”, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має більше 10 трильйонів доларів.

Ласло Тороцкаї заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні: негайне припинення вогню, мир та врегулювання шляхом переговорів. А якщо державність України припинить своє існування у результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.

“Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія”, – заявив Тороцкаї.

Що відомо про цього політика?

Варто зазначити, що Mi Hazank є досить популярною партією в Угорщині (на парламентських виборах 2022 року партія подолала 5% бар’єр для проходження до парламенту, отримавши 6 місць та сформувавши другу за чисельністю фракцію в угорському парламенті). А про Ласло Тороцкаї, зокрема, відомо:

угорський політик вкрай правого спрямування;

був засновником “Молодіжного руху 64-х регіонів” (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, HVIM ) у 2001 році та руху “Хунніа”;

18 вересня 2006 року очолив штурм та окупацію будівлі Угорського телебачення;

у 2006-2010 роках був одним із лідерів демонстрацій проти ліберального уряду Ференца Дюрчаня та зіткнень із силами правопорядку;

у 2013 році як незалежний кандидат був обраний мером міста Ашоттхалом з 71,5% голосів, а 2014 року був заново (безальтернативно) обраний вже 100% голосів. На посаді відзначився забороною публічно підтримувати права ЛГБТ та практикувати іслам у місті, а головне – ініціюванням зведення паркану та загороджень на південному кордоні країни. Однак Тороцкаї заявив, що він поважає всі історичні релігії, включаючи іслам, і бореться проти масової міграції та крайнього лібералізму, а не проти релігій та традицій;

на торішній конференції партійній конференції, серед іншого, виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, а також, що Україна нібито була продана іноземним інвесторам;

у 2022 році Тороцкаї з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною. Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Реакція українців

Варто зазначити, що українці вже досить активно реагують на чергову скандальну заяву угорців. Радикальний Тороцкаї отримує досить радикальні відповіді в мережі.

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