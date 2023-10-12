Данія та Чехія оголосили про підготовку першого спільного пакету військової допомоги для України, який надійде в найближчі місяці. Про це повідомили в Міноборони Данії та Міноборони Чехії, передає НСН.

Данія та Чехія нададуть Україні пакет допомоги: список техніки та зброї

У межах першого траншу військової допомоги для України Данія та Чехія планують передати:

близько 50 бойових машин піхоти і танків;

2500 пістолетів;

7000 гвинтівок;

500 легких кулеметів;

500 снайперських гвинтівок;

засоби радіоелектронної боротьби та розвідки;

“значну кількість” боєприпасів великого калібру.

Йдеться як про сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яку вже використовували ЗСУ.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що передавання цієї допомоги стало можливим “завдяки зразковій співпраці” між його державою та Чехією.

Водночас у чеському Міноборони повідомили, що такий формат співпраці дозволить продовжити військову допомогу для України і в найближчі місяці, і 2024 року, і в догостроковій перспективі, якщо це знадобиться.

Згодом обидві держави планують передати для українського війська:

500 великокаліберних кулеметів;

280 безвідкотних гармат;

7000 протитанкових засобів;

10 000 ручних гранат;

60 мінометних систем;

“значну кількість” систем протидії безпілотникам.

Раніше ми писали: Художник передав музею пусті полотна замість своїх робіт, назвав це – «Бери гроші та тікай». Що було далі?