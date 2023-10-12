Данія та Чехія оголосили про підготовку першого спільного пакету військової допомоги для України, який надійде в найближчі місяці. Про це повідомили в Міноборони Данії та Міноборони Чехії, передає НСН.
Данія та Чехія нададуть Україні пакет допомоги: список техніки та зброї
У межах першого траншу військової допомоги для України Данія та Чехія планують передати:
- близько 50 бойових машин піхоти і танків;
- 2500 пістолетів;
- 7000 гвинтівок;
- 500 легких кулеметів;
- 500 снайперських гвинтівок;
- засоби радіоелектронної боротьби та розвідки;
- “значну кількість” боєприпасів великого калібру.
Йдеться як про сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яку вже використовували ЗСУ.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що передавання цієї допомоги стало можливим “завдяки зразковій співпраці” між його державою та Чехією.
Водночас у чеському Міноборони повідомили, що такий формат співпраці дозволить продовжити військову допомогу для України і в найближчі місяці, і 2024 року, і в догостроковій перспективі, якщо це знадобиться.
Згодом обидві держави планують передати для українського війська:
- 500 великокаліберних кулеметів;
- 280 безвідкотних гармат;
- 7000 протитанкових засобів;
- 10 000 ручних гранат;
- 60 мінометних систем;
- “значну кількість” систем протидії безпілотникам.
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