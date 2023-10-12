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Тег:
Війна

Данія та Чехія нададуть Україні пакет допомоги: список техніки та зброї

Данія та Чехія нададуть Україні пакет допомоги
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Данія та Чехія оголосили про підготовку першого спільного пакету військової допомоги для України, який надійде в найближчі місяці. Про це повідомили в Міноборони Данії та Міноборони Чехії, передає НСН.

Данія та Чехія нададуть Україні пакет допомоги: список техніки та зброї

У межах першого траншу військової допомоги для України Данія та Чехія планують передати:

  • близько 50 бойових машин піхоти і танків;
  • 2500 пістолетів;
  • 7000 гвинтівок;
  • 500 легких кулеметів;
  • 500 снайперських гвинтівок;
  • засоби радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • “значну кількість” боєприпасів великого калібру.

Йдеться як про сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, яку вже використовували ЗСУ.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що передавання цієї допомоги стало можливим “завдяки зразковій співпраці” між його державою та Чехією.

Водночас у чеському Міноборони повідомили, що такий формат співпраці дозволить продовжити військову допомогу для України і в найближчі місяці, і 2024 року, і в догостроковій перспективі, якщо це знадобиться.

Згодом обидві держави планують передати для українського війська:

  • 500 великокаліберних кулеметів;
  • 280 безвідкотних гармат;
  • 7000 протитанкових засобів;
  • 10 000 ручних гранат;
  • 60 мінометних систем;
  • “значну кількість” систем протидії безпілотникам.

Раніше ми писали: Художник передав музею пусті полотна замість своїх робіт, назвав це – «Бери гроші та тікай». Що було далі?

Корисні посилання дивіться нижче

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