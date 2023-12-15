Польські виробники просять уряд заборонити імпорт цукру з України: яка причина

Національна асоціація виробників цукрових буряків Польщі вимагає негайно запровадити ембарго на ввезення цукру з України. З цією вимогою асоціація звернулася до нового міністра сільського господарства Чеслава Секерського. Про це повідомляє RMF FM, передає НСН.

Польські виробники просять уряд заборонити імпорт цукру з України

Польські виробники заявили, що нинішнього сезону в Польщі вироблять приблизно 2,3 млн тонн цукру. Водночас, згідно з їхніми заявами, наступного року виробництво доведеться скоротити, якщо триватиме імпорт з України.

“З моменту тимчасового призупинення дії мит та квот на імпорт української сільськогосподарської продукції імпорт цукру з України до ЄС збільшився в десятки разів. Прикордонні країни є найбільш вразливими — більшість обсягів, що надходять до ЄС, залишаються саме в цих країнах. В останні місяці в Польщі та інших країнах, що межують з Україною, спостерігається значне падіння цін на цукор, що ставить польську промисловість і сільське господарство в менш конкурентоспроможне становище порівняно з західноєвропейськими партнерами” — йдеться в заяві Асоціації.

Виробники посилаються на рішення влади Словаччини та Угорщини, які ввели заборону на імпорт з України, зокрема цукру.

Зазначається, що Асоціація виробників цукрових буряків просить Секерського відновити початкову норму щодо річної квоти на імпорт українського цукру у 20 тисяч тонн.

Наразі невідомо, як новий уряд Польщі і міністр сільського господарства Чеслав Секерський відреагують на заклик запровадити ембарго.

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