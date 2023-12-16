Чи вдарить НАТО по росії: відповідь Жданова

Військовий експерт Олег Жданов відповів на питання, чи є у НАТО “червона лінія”, переступивши яку, РФ отримає удар у відповідь від Альянсу. Передає НСН.

Чи вдарить НАТО по росії

“На жаль, у НАТО такої межі немає… Для нас це, звичайно, дико. А вони виходять з прагматизму”, – заявив він.

За словами експерта, Альянс дистанціюється від війни в Україні:

“Зверніть увагу, що НАТО не постачає нам ні техніку, ні озброєння, ні спорядження. НАТО давало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, у вигляді палива в перший місяць війни, 50 тонн вони дали. І все. далі НАТО дистанціюється. Ми працюємо з нашими країнами-партнерами безпосередньо, поза блоком НАТО. Саме тому я і намагався пояснити, чому НАТО так боїться діяти рішуче. Тому що не хоче бути втягнутим у цей конфлікт”.

Жданов вважає, що Альянс побоюється переходу війни в світову і того, щоза такого розвитку подій кремлівський диктатор путін натисне “червону кнопку” – здійснить ядерний удар.

Експерт додав, що це РФ зараз всіляко провокує НАТО на кроки у відповідь.

“Росія “грає” дуже підло, гидко, на межі фолу, провокуючи НАТО на рішучий крок. Тоді путін звинуватить їх в агресії, а себе представить миротворцем і запропонує переговорний процес”, – додав експерт.

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