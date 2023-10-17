Чи вступлять війська США у війну проти ХАМАС – подробиці

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розповів чи вступлять війська США у війну проти ХАМАС. Про це пише The Hill, передає НСН.

Чи вступлять війська США у війну проти ХАМАС

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що армія Штатів не вступатиме у війну Ізраїлю та ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для звільнення заручників.

Кірбі сказав, що саме зараз американська влада не має планів відправляти військових для звільнення заручників, однак це не означає, що таке рішення пізніше не буде ухвалено.

Чиновник Білого дому сказав, що “не виключатиме будь-що”, коли йдеться про громадян США, які опинилися в полоні терористів. Як відомо, зниклими безвісти в Ізраїлі після нападу терористів ХАМАС вважаються щонайменше 13 американців. Однак у Держдепі сказали, що не виключають, що не всі вони в заручниках у бойовиків.

За словами Кірбі, із сектору Гази надходить дуже мало інформації про заручників, і для того, щоб працювати над конкретними варіантами їхнього порятунку, потрібно мати більше даних. Зокрема, поки що немає інформації про місцеперебування та кількість полонених бойовиками ХАМАС людей.

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