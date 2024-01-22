Чи будуть депортувати з Чехії до України чоловіків-ухилянтів: відповідь міністра

Влада Чехії не буде повертати українців призовного віку для мобілізації на Батьківщину. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише ČT24, передає НСН.

Чи будуть депортувати з Чехії до України чоловіків-ухилянтів

“Таких механізмів не існує, і вони точно не відповідатимуть міжнародному праву та зобов’язанням Чеської Республіки на міжнародному полі”, – каже він.

Зазначається, що в Чехії наразі перебуває близько 200 тис. українських чоловіків, які мають різні види віз. Для їх подовження потрібен дійсний український паспорт.

Українці можуть подати заяву у відділенні міграційної служби в Празі для отримання нового паспорта. Однак представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток. Таким чином, процедура може виявити чоловіків, які переховуються від мобілізації за кордоном.

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