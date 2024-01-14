Запах війни: чому Польща підіймала у повітря свої F-16 – Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію, під час якої Польща на тлі обстрілів України росією 2 січня підіймала у повітря свої військові літаки. Передає НСН.

Чому Польща підіймала у повітря свої F-16

На думку Ігната, країни-сусідки, мабуть, відчули “запах війни” та розуміють, що загроза є та на неї треба відповідно реагувати. За його словами, зараз кожна країна посилюється – Словаччина, Польща, Румунія тощо, намагаючись отримати перспективні системи Протиповітряної оборони, інше озброєння, в тому числі – й авіаційні комплекси, тобто літаки.

“Тому, те що вони проводять певні навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні безпосередньо з Україною, свідчить про те, що туди щось залітало”, – сказав Ігнат.

Він додав, що російські заходи повітряного нападу (дрони, ракети) вже неодноразово потрапляли на територію цих країн та загрожували безпосередньо їхній безпеці. Тому, вочевидь, країни на це реагують і це правильні кроки, посилення ППО наразі – питання №1 в усьому світі.

За словами Ігната, представники ПС ЗСУ на постійному зв’язку з закордонними колегами – партнерами України, зокрема, з Польської Республіки.

“Є у них (партнерів – УНІАН) свої відповідні реагування на такі ситуації. Думаю, якщо встановлять той чи інший об’єкт загрози, він повинен бути знищений. Якщо це ракета, чи дрон – його треба збивати, тут немає інших варіантів. Будь-яку загрозу, яка з’являється у повітрі суверенної держави треба знищувати”, – наголосив речник.

Він додав: якщо йдеться за літак, який “просто облітає хмару”, чи збився з курсу, то для таких випадків передбачені відповідні міжнародні процедури.

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