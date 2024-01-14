Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаПольща

Запах війни: чому Польща підіймала у повітря свої F-16 – Ігнат

чому Польща підіймала у повітря свої F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію, під час якої Польща на тлі обстрілів України росією 2 січня підіймала у повітря свої військові літаки. Передає НСН.

Чому Польща підіймала у повітря свої F-16

На думку Ігната, країни-сусідки, мабуть, відчули “запах війни” та розуміють, що загроза є та на неї треба відповідно реагувати. За його словами, зараз кожна країна посилюється – Словаччина, Польща, Румунія тощо, намагаючись отримати перспективні системи Протиповітряної оборони, інше озброєння, в тому числі – й авіаційні комплекси, тобто літаки.

“Тому, те що вони проводять певні навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні безпосередньо з Україною, свідчить про те, що туди щось залітало”, – сказав Ігнат.

Він додав, що російські заходи повітряного нападу (дрони, ракети) вже неодноразово  потрапляли на територію цих країн та загрожували безпосередньо їхній безпеці. Тому, вочевидь, країни на це реагують і це правильні кроки, посилення ППО наразі – питання №1 в усьому світі.

За словами Ігната, представники ПС ЗСУ на постійному зв’язку з закордонними колегами – партнерами України, зокрема, з Польської Республіки.

“Є у них (партнерів – УНІАН) свої відповідні реагування на такі ситуації. Думаю, якщо встановлять той чи інший об’єкт загрози, він повинен бути знищений. Якщо це ракета, чи дрон – його треба збивати, тут немає інших варіантів. Будь-яку загрозу, яка з’являється у повітрі суверенної держави треба знищувати”, – наголосив речник.

Він додав: якщо йдеться за літак, який “просто облітає хмару”, чи збився з курсу, то для таких  випадків передбачені відповідні міжнародні процедури.

Раніше ми писали: Готуючи ракетний удар, росія не прив’язується до “сакральних дат” — Ігнат

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×