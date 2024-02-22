Білорусь готує спільні військові навчання з РФ: чим це небезпечно

У 2025 році Білорусь планує розпочати спільні військові навчання з РФ. Як повідомляє “МотолькоПомоги”, про навчання заявив Міністр оборони Віктор Хренін в інтерв’ю російським пропагандистам. Передає НСН.

Білорусь готує спільні військові навчання з РФ

Згідно з висловленням Хреніна, рішення про регулярне проведення спільних військових навчань на території Білорусі чи росії раз на два роки було ухвалено у 2009 році. Ці навчання включали у себе формати спільних стратегічних (оперативно-стратегічних) вправ, таких як “Захід-2009”, “Захід-2013”, “Захід-2017”, “Захід-2021”, а також спільних оперативних навчань (СОУ) – “Щит Союзу-2011”, “Щит Союзу-2015”, “Щит Союзу-2019” та інші.

“Іншими словами, кожні два роки проводилися навчання “Захід” або “Щит Союзу”. Виходячи зі встановленої черговості, в 2023 році повинні були відбутися навчання “Щит Союзу”. Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. У 2024 році проведення спільних навчань (оперативних/стратегічних) РБ і РФ не анонсувалося. Відповідно, проведення одних навчань раз на два роки було пропущено”, – зазначає ресурс.

За його даними, з 10 по 20 лютого 2022 року на території Білорусі проходили позапланові СОУ “Союзна рішучість-2022”, і через чотири дні після їх закінчення росія вторглася в Україну.

Виходячи з того, що в минулому році “Щит Союзу-2023” не відбулися, видання припускає, що навчання в 2025 на території Республіки Білорусь можуть не відбутися. Причина – війна в Україні.

“У РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати проходили у вересні 2023 в РБ навчання ОДКБ “Бойове братство-2023″, в яких взяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент. Однак навіть якщо навчання в 2025 не будуть скасовані, всі переміщення військ на території РБ будуть ретельно відслідковуватися для неповторення лютого 2022”, – йдеться в публікації.

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