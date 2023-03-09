Від українців у Польщі вимагають повернути фінансову допомогу – що відомо

Українці у Польщі отримують виплати для різних потреб. Європейська держава вимагає повернути фінансову допомогу, виплачену неправомірно

У Польщі від українців вимагають повернути близько 2 млн злотих, які були виплачені неправомірно. Детальніше про те, що сталося розповідає НСН із посиланням на Rzeczpospolita.

Установа соціального страхування (ZUS) щомісяця виплачувала українським біженцям фінансову допомогу для різних потреб. Однак, не всі українці дотрималися встановлених правил.

Від українців у Польщі вимагають повернути фінансову допомогу

Річ у тому, що з 28 січня 2023 року до Закону про допомогу громадянам України через війну була внесена поправка, в якій йдеться про те, що фінансові виплати громадянам України, які отримали статус тимчасового прихистку, припиняється, якщо цей громадян виїжджає за межі Польщі.

Установа ZUS отримала доступ до реєстру Прикордонної служби і тепер володіє інформацією про дати в’їзду та виїзду громадян України з Польщі. Спираючись на ці дані, ZUS припинив виплачувати фінансову допомогу понад 3,2 тис українців і вимагає повернути кошти від тих, хто поїхав з Польщі менше, ніж за 30 днів після того, як отримав виплати.

Відповідно до законів Польщі, такі особи повинні були попередити установу про те, що вони покидають країну. Тепер ті, хто отримував необґрунтовану допомогу, повинен повернути її європейській державі впродовж наступних двох років. На сьогодні українці повернули лише 35,4 тис злотих, що становить всього 0,002% від загальної суми.

“Заклад соціального страхування (ZUS) ухвалює послідовні рішення щодо неправомірно отриманих виплат і зобов’язує бенефіціарів повернути їх”, – розповів речник ZUS Павел Жебровський.

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