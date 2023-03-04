Селяни зможуть отримати фінансову допомогу від держави – кого стосується

В уряді вирішили підтримати мешканців сіл. Яку фінансову допомогу зможуть отримати фермери.

Незважаючи на воєнний стан і складну ситуацію в країні, жителі сіл продовжують засаджувати городи, вирощувати свійських тварин і птицю, тримати велику рогату худобу. Для таких людей діють спеціальні програми, передає НСН з посиланням на видання «На пенсії».

Програми підтримки тваринництва з бюджетів передбачають наявність у власника ідентифікованого та зареєстрованого поголів’я тварин.

Тому населенню тепер вигідно реєструвати велику рогату худобу, хоча роблять це українці, переважно мешканці сіл, не дуже активно.

Фермери отримують фінансову допомогу

Наприклад, у департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації поділилися, що на Львівщині ідентифіковано лише 54% поголів’я тварин.

Це при тому, що 86% поголів’я великої рогатої худоби та 90% корів утримуються у власних сільських господарствах.

А це означає, що лише половина власників сільськогосподарських тварин має доступ до програми державної підтримки.

Директор департаменту агропромислового розвитку у Львівській облдержадміністрації Тетяна Гетьман зазначила, що у 2022 році власники, які мають зареєстрованих та ідентифікованих тварин, отримали з бюджету області понад 26,2 млн грн дотацій за утримання 4952 корів. Допомога надавалася не лише фермерським господарствам, а й фізичним особам.

Дотації можна отримати і у 2023 році, але власникам тварин потрібно їх зареєструвати. Це стосується всіх регіонів країни.

За словами Тетяни Гетьман, реєстрація та ідентифікація дають можливість постійно контролювати стан здоров’я тварини.

Крім цього, здійснюватиметься перевірка виробництва тваринницької продукції, яку згодом чимало українців продають.

Як зареєструватися для отримання дотацій

Для реєстрації тварини її власник повинен звернутися до державних установ ветеринарної медицини за місцем проживання.

Залежно від виду тварини процедуру проводять у різні терміни. Якщо це велика рогата худоба, вівці або кози – протягом 7 днів від народження, для свиней – від 60 днів від народження.

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