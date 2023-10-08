В Ізраїлі загинули двоє громадян України, їх тіла намагаються повернути на Батьківщину – посольство

В Ізраїлі загинули двоє громадян України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих

Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в посольстві України в Ізраїлі.

Про це інформує НСН.

“Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня”, – йдеться в повідомленні посольства

За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок атаки на Ізраїль вже перевищила 400 людей. Серед них — десятки військових і поліціянтів, які загинули в боротьбі з бойовиками ХАМАС. Ще 2048 людей були поранені, передає Times of Israel.

Як ми повідомляли раніше, ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман прокоментував, чому Ізраїль не був готовий до нападу ХАМАС.

“Оцінка ізраїльської розвідки полягала утому, що ХАМАС зараз ескалація невигідна, після тертя в останні тижні жителям Гази дали більше дозволів на роботу в Ізраїлі, у Газу зайшов черговий транш катарських грошей і так далі. Отже, (передбачалося, що) їхні поточні вимоги задоволені, воювати вони зараз не будуть, а навчання це просто сезонні навчання, як вже бувало”,– зазначив експерт.

За його словами, безпосередню підготовку до операції розвідка теж не розкрила.

“Тому армія розслабилася, боєготовності на кордоні не було, ХАМАС досяг повної раптовості у нападі і, відповідно, домігся несподіваних навіть для себе успіхів”,– зазначив експерт.

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