Українці у Чехії будуть змушені шукати нове житло – що зміниться з 1 липня для біженців

Українці у Чехії будуть змушені шукати нове житло з 1 липня у зв’язку із набуттям чинності нових правил оплати житла для біженців. Проблема пошуку нового житла торкнеться до 50 тисяч людей

Нові правила оплати житла для біженців з України, які набудуть чинності у Чехії з 1 липня, призведуть до масового переїзду українців. У Мінпраці підрахували, що проблема пошуку нового житла торкнеться до 50 тисяч людей.

При цьому є ризики нестачі житла та масового повернення біженців до України, повідомляє НСН з посиланням на seznamzpravy.cz.

В уряді готуються до масової міграції українців

У зв’язку із зміною умов розміщення військових біженців з України, у Мінпраці Чехії проаналізували можливу ситуацію після 1 липня. У документі відомства попереджають про можливу внутрішню міграцію та ризик того, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

На найближчі два тижні після введення нових правил у відомстві радять мобілізувати можливості розміщення у кризових ситуаціях та, можливо, розширити транспортні можливості для повернення людей до України.

“Є загроза масового браку житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масового від’їзду назад в Україну. Наслідки ситуації можуть взяти на себе муніципалітети”, – наголошується в документі для розгляду на засіданні уряду.

Українці у Чехії будуть змушені шукати нове житло з 1 липня

Кількість українських біженців, яким доведеться переїжджати, оцінюється від 38 000 до 50 000 осіб.

“Не всі зможуть знайти нове житло, у тому числі й тому, що ринок житла часто повністю переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться”, – описується в документі суть проблеми. Що зміниться для біженців із 1 липня

Із липня мешканці Чехії, які приймають українців, перестануть отримувати гроші. Для отримання повної суми допомоги власнику нерухомості необхідно буде зареєструватись у реєстрі квартир та договорів та проживати з українцями під одним дахом. В інших випадках розміщення можливе на правах оренди, яку біженці оплачуватимуть із допомоги.

Якщо біженець проживає у зареєстрованій квартирі, він отримуватиме допомогу у розмірі 3000 крон, без реєстрації лише 2400 крон.

Також із липня держава перестане платити за екстрене проживання людям із тимчасовим захистом, які перебувають у Чехії понад 150 днів і не належать до вразливих груп.

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