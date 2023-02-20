У Польщі готують зміни для українських біженців. Зокрема, вони стосуються процесу працевлаштування. Служби зайнятості матимуть більше повноважень у сприянні українцям в пошуку роботи

Зокрема, у Міністерстві праці та соціальної політики запропонували законопроект, відповідно до якого заява про медичне страхування подаватиметься до ZUS лише у електронному вигляді.

У 2021 році 38,7% українських біженців реєструвалися у центрах зайнятості лише заради страховки. Тепер влада хоче передати ці повноваження ZUS, щоб співробітники центрів не витрачали час на зайві обов’язки.

Про це розповідає НСН

У Польщі спростять процес пошуку роботи для українських біженців

Крім того, безробітним хочуть зробити доступ до онлайн-консультацій зі спеціалістами служби зайнятості. І навіть після влаштування на роботу для українців залишать можливість бути на зв’язку з консультантами.

Також польський уряд планує збільшити допомогу з безробіття людям зі стажем роботи менше 5 років. Пріорітетність у пошуку роботи надаватиметься батькам, що виховують дітей.

Безробітним хочуть дати можливість обирати будь-який центр зайнятості, незалежно від прописки. Планується створити й загальну базу резюме. Українці також можуть шукати вакансії через портал ePraca.

Дані нововведення набудуть чинності з 1 січня 2024 року, повідомив заступник міністра праці і соцполітики.

Джерело

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