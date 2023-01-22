У Польщі змінять умови перебування українських біженців – які правила діятимуть

Починаючи з 24 лютого 2022 року, найбільше українців в опинилися у Польщі. Найближчими тижнями правила перебування для українських біженців зміняться

Польща і 2023 року готова приймати українців. Які правила перебування для них діятимуть розповідає НСН

Обов’язковою умовою для них є оформлення номера PESEL, що дозволяє перебувати в країні як біженець.

Очікується, що у 2023 році до Спецзакону про допомогу громадянам України будуть внесені зміни щодо умов їх перебування у країні. Тобто, українцям потрібно буде брати на себе частину витрат на проживання.

З 1 лютого українці мають самостійно покривати 50% витрат на своє проживання (але не більше 40 злотих на день за особу).

У Польщі змінять умови перебування україньких біженців

З 1 травня біженці, які пробули у Польщі понад 6 місяців (180 днів), покриватимуть 75% витрат на проживання (не більше 60 злотих на день за особу).

При цьому правило не поширюється на:

неповнолітніх дітей;

вагітних жінок;

людей із інвалідністю;

пенсіонерів;

багатодітних батьків;

осіб із дітьми віком до 1 року;

осіб та сімей, які перебувають у тяжкому фінансовому становищі.

Крім того, українці, які хочуть отримати статус тимчасового захисту у Польщі у 2023 році, мають обґрунтувати причину. Це може бути, наприклад, активні бойові дії на місці проживання.

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