В Україні статус учасника бойових дій зможуть отримати добровольці

В Україні добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій – деталі зконопроекту

На початку війни багато українських чоловіків стали на захист країни проте не вступили до ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших військових формувань чи правоохоронних органів. Тепер вони зможуть отримати статус УБД.

Це передбачено законопроєктом №7322. Його підтримали депутати 12 січня. Про це повідомляє НСН

Добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій

Порядок надання статусу учасника бойових дій має визначити Кабмін у тримісячний строк з дня набрання чинності закону.

“Таким чином парламент передбачив можливість надання статусу учасника бойових дій громадянам, які виступили на захист держави в перший місяць неспровокованого воєнного вторгнення Росії на суверенну територію України, не встигнувши вступити до утворених відповідно до законів України військових об’єднань, формувань чи правоохоронних органів”, – прокоментували у Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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