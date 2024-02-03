У Німеччині запровадять єдину платіжну картку для біженців – деталі

У Німеччині запровадять єдину платіжну картку для біженців. Для чого вона потрібна і як працюватиме

Біженці не зможуть розплачуватися коштами з картки за межами Німеччини. Про це розповідає НСН з посиланням на Bild.

Єдина платіжна карта для біженців працюватиме у 14 із 16 федеральних земель Німеччини. Баварія та Мекленбург-Передня Померанія запровадять власну аналогічну систему.

У Німеччині запровадять єдину платіжну картку для біженців

Усі соціальні виплати для українських біженців надходитимуть на спеціальну картку. Нею можна буде скористатися для оплати товарів або послуг, але лише на території Німеччини. Перекази коштів на інші банківські рахунки блокуватимуть.

Також влада кожної федеральної землі встановить мінімальні та максимальні обмеження щодо зняття готівки з картки. У випадку некоректного використання коштів, або в разі порушення правил – картку блокуватимуть.

“Фінансові кошти, що надають відповідно до закону про допомогу шукачам притулку, призначені для забезпечення потреб існування у Німеччині та не призначені для фінансування сімей на батьківщині”, – каже прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль.

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