У Бєлгороді неспокійно – про серію вибухів 23 травня повідомили РосЗМІ

РосЗМІ повідомили про дві серії з кількох десятків вибухів у Бєлгороді 23 травня

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РИА Новости.

Відомо, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі було оголошено ракетну небезпеку. Про це повідомили у мерії.

Також кореспондент РИА Новости передав, що у центрі міста було чутно серію вибухів.

Через 15 хвилин він повідомив ще про одну серію із двох десятків вибухів.

Як ми повідомляли раніше, неспокійно у Бєлгородській області РФ було і 13 травня. У самому Бєлгороді прозбирали завали багатоповерхівки. Було виявлено 15 тіл загиблих.

Російська влада традиційно звинуватила в обстрілі Україну. Спочатку писали про пряме влучання в багатоповерхівку української ракети. Потім, коли з’явилося відео моменту прильоту і брехати стало неможливо, заявили про падіння уламку від збитої російською ППО ракети. Але і ця версія викликала великі сумніви у багатьох експертів і навіть у самих пересічних росіян. Висувалися припущення про навмисний підрив або ж «дружній» вогонь.

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