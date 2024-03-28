Російський винищувач впав на територію окупованого Криму – відео із соцмереж

Російський винищувач впав в окупованому Криму. У соцмережах поширюється відео

Російський винищувач впав на територію тимчасово окупованого Криму. Пілоту вдалось катапультуватися.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал окупаційного голови Севастополя Михайла Развожаєва та Чп Севастополь.

Близько 17:00 за київським часом у соцмережах почало поширюватись відео падіння невідомого літака над Кримом. Місцеві мешканці також на відео зняли парашут – імовірно, льотчик встиг катапультуватися.

Також у Севастополі на той момент працювали сирени.

Спочатку місцеві заявляли, що у Криму нібито було збито літак. Як пізніше з’ясувалось – це ймовірно був російський винищувач Су-34/Су-35.

Водночас окупаційна влада півострова заявила, що пілота було підібрано у морі за 200 метрів від берега Севастополя.

“Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники Рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує”, – написав Развожаєв

ЗСУ нищать авіацію росіян

За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого “приземлили” ще один Су-34.

Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один СУ-34 військові “приземлили” 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, вчора, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34.

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