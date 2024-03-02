Українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 – Повітряні сили

На східному напрямку українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає НСН.

«На жаль, тільки один», — йдеться в повідомленні, яке підтвердили в повітряному командуванні «Схід»

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук написав про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох російських літаках: Су-34 та Су-35. За його словами, з них скидали керовані авіабомби.

«Очікуємо підтвердження бажаного результату!» — казав Олещук.

Українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Напередодні, 1 березня, близько 09:00 на східному напрямку Сили оборони також знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

А два дні тому, на Авдіївському та Маріупольському напрямках росіяни втратили 3 такі літаки за добу.

Загалом, згідно з повідомленням Генштабу від 2 березня, росія втратила вже 346 літаків за час повномасштабного вторгнення в Україну.

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