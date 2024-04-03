Володимир Зеленський заявив, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня і розповів, скільки новобранців мобілізують в українську армію цього року

Про додаткову мобілізацію російських солдатів Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві, інформує НСН.

«Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», — заявив президент Володимир Зеленський.

Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня – Зеленський

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки солдатів мобілізують в українську армію у 2024 році, глава держави зазначив, що «пів мільйона нам не потрібно».

Володимир Зеленський подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександрові Сирському за проведений аудит в армії. Він заявив, що «це важливо, що він [Сирський] знайшов сили всередині ЗСУ, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».

Відомо, що наприкінці березня екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес висловив сумнів у здатності РФ виконати свої плани зі створення нових підрозділів.

«Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 000. Вони оголошують, що створили дві нові армії — це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями», — вважає Бен Годжес

Тим часом Міноборони Великобританії вважає, що росія здатна укомплектувати такі підрозділи, однак, через нестачу навчання, застаріле устаткування та питання інфраструктури «ці підрозділи, ймовірно, зіткнуться з проблемами із забезпеченням ресурсами».

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