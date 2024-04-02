Кількість окупантів в Україні зросла: скільки потрібно мобілізувати українців

Кількість окупантів в Україні в останні місяці зросла. Тим часом, у командуванні ЗСУ підрахували скільки потрібно мобілізувати українців, аби продовжити відбивати агресію Росії.

Про це – в матеріалі НСН.

Чисельність російського контингенту в Україні наближається до півмільйона. Про це заявили у ГУР.

Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях налічує близько 474 тисячі військових. До початку 2024 року цей показник коливався в межах 450-460 тисяч військових. Є нарощування, але шляхом формування так званих резервних полків і введення додаткових підрозділів, – розповів представник розвідки Вадим Скібіцький

За його словами, в РФ зараз прискорили підготовку піхотинців, яка займає усього 27 днів. Після цього окупантів відправляють на фронт.

Скільки потрібно мобілізувати українців

Тим часом, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність мобілізувати значно менше військових до ЗСУ, ніж планувалося раніше.

До таких висновків прийшли після проведення аудиту в армії, який показав, що в силах оборони достатньо військовослужбовців, яких можна відправити на ротацію.

Сирський каже, що в Україні достатньо людей, які готові захищати свою країну – як призовників, так і добровольців.

Тож, за його словами, заявлена ​​раніше потреба у мобілізації 450-500 тисяч українців значно знизилася. Це рішення було ухвалено після того, як аудит виявив, що у тилових частинах армії вистачає військових, які ніколи не були на передовій.

Наразі проводиться перегляд чисельності підрозділів, які не брали участь у бойових діях, що дозволить перевести тисячі військовослужбовців із тилу на фронт.

Військово-політичне керівництво країни вирішило змінити підхід до призову, провести аудит та оголосити про наявність додаткових ресурсів для ротації військових та підтримки фронту.

Наприкінці лютого 2024 року під час зустрічі президента України з фракцією “Слуга народу” зʼясувалось, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить масштабний аудит у Силах оборони України. Як виявилося, в армії служить приблизно мільйон осіб, з яких приблизно 300 тисяч входять до складу бойових підрозділів. Решта 600–700 тисяч від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не були на передовій.

Голова фракції СН Давид Арахамія зазначав, що під час аудиту щонайменше вісім тисяч військовослужбовців, які відряджені до Генштабу, але ще жодного разу не побували на фронті, вже готові вирушити в бойові частини. Однак після перевірок ця цифра буде в рази більшою.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, додав, що технічні пристрої, такі як дрони, допомагають дистанційно знищувати ворога, що також дозволяє знизити кількість військових, потрібних на передовій.

Він каже, що тепер може бути достатньо лише 200 тисяч осіб для мобілізації, – а це значно менше, ніж планувалося раніше.

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