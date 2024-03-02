Польща планує посилити правила перебування для українців – що відомо

Польща планує посилити правила перебування для громадян України найближчим часом, повідомляє НСН

Про це пише польське видання Kresy.

За даними журналістів, влада Польщі хоче до 5 березня 2025 року продовжити тимчасовий захист біженців з України. Однак це рішення матиме на увазі посилення правил перебування в країні для українців.

Польща планує посилити правила перебування для українців, щоб запобігти махінаціям з грошима та пільгами, а за певних умов – навіть скасувати право на перебування в країні.

Одне із запропонованих нововведень – позбавляти громадян України права перебувати в Польщі, якщо вони хоч би на день повертаються до себе додому. На сьогоднішній день українці можуть залишитись без польських виплат, якщо виїжджають за межі Польщі на строк більш ніж 30 днів.

Польща планує посилити правила перебування для українців

Глави місцевих адміністрацій стверджують, що виїзд громадян України з рекреаційними, туристичними та діловими цілями лише підтверджує, що українці не перебувають у складному фінансовому становищі, тому вони не потребують соціальних виплат.

Місцеві воєводи також пропонують створити загальний реєстр, в якому буде зберігатися інформація про українські родини, які отримують гроші від офіційної Варшави.

“Воєводи виступають за відміну ст. 31 Спеціального закону, тобто положення про одноразову допомогу у розмірі 300 злотих на людину, що надається на утримання, зокрема, для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Ідея закону полягала в підтримці людей, яким раптово довелося залишити свою країну, щоб врятуватися від війни. Між тим, інформація, надана центрами соціальної допомоги, показує, що постійно збільшується кількість нових людей, які мають право на пільги, але в основному це прибулі, які планують влаштуватися в ЄС, а не випадки, коли комусь довелося раптово тікати з України” , – йдеться у матеріалі видання.

Місцеві адміністрації також пропонують посилити систему пільг, які надаються неповнолітнім, хворим та громадянам з інвалідністю. А положення про забезпечення біженців продовольством та проживанням взагалі пропонують виключити із закону.

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