Німеччина хоче відстрочити вступ України до НАТО – чого боїться Берлін

На саміті Альянсу у Вільнюсі Німеччина збирається наполягати на тому, щоб відтермінувати вступ України до НАТО. Чого боїться Берлін

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до Альянсу через побоювання, що цей крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Про це розповідає НСН із посиланням на Telegraph.

Джерело видання в Альянсі повідомило, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, щоб закликати інших членів зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства, щоб допомогти Україні захистити себе за відсутності вступу.

“Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно випробовував статтю 5”, – заявило джерело.

Німеччина хоче відстрочити вступ України до НАТО

Зазначимо, що згідно зі статтею 5, напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до Альянсу після закінчення війни на саміті, який пройде 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Окрім того, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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