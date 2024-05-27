Сьогодні фермери виходять на нові протести у Польщі. Цього разу їх не влаштовує ціна на полуницю

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Farmer.pl.

Повідомляється, що закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 зл за кг, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 зл

Фермери виходять на нові протести у Польщі – яка причина цього разу

Польським фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.

«Сезон починається з цінами нижче собівартості. Цей рік відрізняється від інших. Спочатку заморозки й морози, потім засуха й град. Втрати урожаю величезні. Крім того, наплив товарів з України й країн поза ЄС не зупинити. Нічого не змінюється. Сільське господарство у Польщі руйнується, і ми, фермери, не згодні з цим», – написав у Facebook фермер-блогер Кшиштоф Хмєль, відомий у соцмережах як Малиновий Поляк.

Закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 зл за кг, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 зл, з врахуванням оплати праці – 6-7 зл.

Протест виробників має відбутися у місті Ополе-Любельське біля складів Kabako Gruppe Chłodnia і гуртової бази Stampol.

Як ми повідомляли раніше, для українців у Польщі хочуть запровадити нову систему перевірки.

Вона дозволить перевіряти перебування переселенців з України та миттєво призупиняти пільги тим, хто виїхав до іншої країни.

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