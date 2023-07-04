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Для українців за кордоном спростили доступ до ще однієї послуги – Мінреінтеграції

Журналіст
Для українців за кордоном спростили доступ до ще однієї послуги Мінреінтеграції
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Для українців за кордоном спростили доступ до ДРАЦС. В яких країнах буде доступна послуга

Про це повідомляє Мінреінтеграції, інформує НСН.

В умовах воєнного стану українцям за кордоном спрощено доступ до державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Про це повідомляє Мінреінтеграції.

 

Іноземні дипломатичні установи, визначені МЗС, отримали додаткові повноваження у сфері ДРАЦС:

  • видавати дублікати свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених органами ДРАЦС на території України;
  • видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану.

Отримати послуги з ДРАЦС наразі можливо в таких країнах:

  • Польща;
  • Німеччина;
  • Казахстан;
  • Грузія;
  • Туреччина.

Напрацювання та супроводження нововведень здійснювалося в межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ через територію третіх країн в Україну.

Для українців за кордоном спростили доступ до ДРАЦС

Для українців за кордоном спростили доступ до ще однієї послуги - Мінреінтеграції

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