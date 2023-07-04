Для українців за кордоном спростили доступ до ще однієї послуги – Мінреінтеграції

Для українців за кордоном спростили доступ до ДРАЦС. В яких країнах буде доступна послуга
Про це повідомляє Мінреінтеграції, інформує НСН.
В умовах воєнного стану українцям за кордоном спрощено доступ до державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Іноземні дипломатичні установи, визначені МЗС, отримали додаткові повноваження у сфері ДРАЦС:
- видавати дублікати свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених органами ДРАЦС на території України;
- видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану.
Отримати послуги з ДРАЦС наразі можливо в таких країнах:
- Польща;
- Німеччина;
- Казахстан;
- Грузія;
- Туреччина.
Напрацювання та супроводження нововведень здійснювалося в межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ через територію третіх країн в Україну.
Для українців за кордоном спростили доступ до ДРАЦС
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