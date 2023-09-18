Атаки дронами по росії – Кирило Буданов назвав головні цілі ударів

Здійснюючи атаки дронами по росії, Україна прагне досягти декількох цілей. Про це розповів Кирило Буданов

Застосовуючи Застосовуючи ударні безпілотники проти росії, Україна прагне досягти декількох цілей, зокрема вивести рф із зони комфорту.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Economist, передає НСН.

Атаками дронів Україна прагне також:

виснажити російські системи ППО;

вивести з ладу військову техніку, зокрема авіацію;

завдати шкоди підприємствам російського військово-промислового комплексу;

створити психологічний ефект серед населення рф;

порушити економічні процеси в росії.

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Кирило Буданов зазначив, що «безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій» ― вони не мають страху і їх не шкода. Він заперечив, що нова ударна потужність здатна призвести до ескалації з боку росії або виставити Україну агресором.

«Ніхто не вважає Велику Британію або США агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини», ― сказав Буданов.

Він додав, що під час російсько-української війни вже було застосовано абсолютно все конвенційне озброєння ― від підводних човнів до стратегічної авіації.

«Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в москві. Але й москва не повинна сподіватися провести його в Києві», ― підкреслив Кирило Буданов.

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