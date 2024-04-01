Сьогодні, 1 квітня, Бєлгород потрапив під обстріл. У місті спалахнули приватні будинки та автомобілі

Про це повідомляє НСН з посиланням на місцеві Telegram-канали та Міноборони РФ.

Спочатку в Бєлгороді та Бєлгородському районі було оголошено ракетну небезпеку.

1 квітня Бєлгород потрапив під обстріл – горять автомобілі та будинки (відео)

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про звуки вибухів. “Прильоти” припали в районі автомобільної парковки та приватного сектора. Частина автомобілів і будинків спалахнула.

Міноборони РФ відзвітувало про нібито перехоплення засобами ППО “сімнадцяти реактивних снарядів”.

Обстріли Бєлгорода

Кілька днів тому жителі Бєлгородської області чули гучні вибухи. Губернатор В’ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу ППО над регіоном.

До цього Бєлгород і Бєлгородська область опинилися під обстрілом із повітря. Унаслідок атак зафіксовано руйнування інфраструктури, постраждали місцеві жителі.

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