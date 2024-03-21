Бєлгород у вогні: момент прильоту по «Бєлгород-Арені», евакуація, бої в Козинці (фото, відео)

Бєлгород у вогні – вже більше тижня це російське місто і область, звідки ворог два роки атакує схід України, під майже постійними обстрілами. Сьогодні прилетіло по «Бєлгород-Арені». У Бєлгороді багато руйнувань і є постраждалі. Триває евакуація з області. А в Козинці – бої. НСН розповість, що там відбувається.

Бєлгород у вогні

5 осіб постраждали внаслідок ранкової атаки ЗСУ на Білгород та Білгородський район, – повідомляє місцева влада.

У них черепно-мозкові травми і уламкові поранення.

У Бєлгороді прилетіло поруч з «Бєлгород-Ареною» – це домашній стадіон волейбольного клубу ‘Білогір’я’. Він серйозно пошкоджений. Поруш пошкоджено ЛЕП та близько 10 автомобілів.

Момент прильоту на Бєлгород-Арену потрапив на відео.

Також у Бєлгороді пошкоджено понад 30 квартир у 6 МКД.

У Білгородському районі постраждали 5 приватних будинків та 2 автомобілі, у селі Нове Село – одне приватне домоволодіння, у Травневому – 4 приватні домоволодіння та один автомобіль.

А ось так бєлгородки ховаються від обстрілів. Цікаво, вони переймалися долею українців, які вже два роки змушені ховатися від ракет, дронів, снарядів і бомб, ХОВАТИ своїх дітей, залишати своє житло..

Фото наслідків ударів по Бєлгороду і району

Триває евакуація

Тим часом, жителів Грайворона влада закликала виїхати до Ярославської області

Звертаюся до тих, хто залишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас прийняти правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території. Колеги з Ярославської області готові прийняти грайворонців. Будь ласка, напишіть мені хто готовий поїхати. Ми організуємо від’їзд. Ми намагаємося доставляти продукти харчування мешканцям, але це залежить від оперативної ситуації. Наполегливо рекомендую не наражати себе і своїх близьких на небезпеку. Ще раз повторюся, це стосується лише ПРИМЕЖНИХ населених пунктів, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області заявляв про евакуацію 9 тисяч дітей з регіону.

Бої в Козинці

“Російський добровольчий корпус” опублікував відео штурмів у селі Козинка на кордоні Бєлгородської області.

На першому відео солдати ЗС РФ намагаються штурмувати будинок з бійцями 2 штурмового взводу РДК усередині.

Наші штурмовики вели близький та інтенсивний стрілецький бій із прокиданням гранат. Невмілі дії ворога призводять до підриву товариша по службі гранатою. Прильоти FPV дронів ще більше затьмарюють штурм, унаслідок чого ЗС РФ зазнають втрат і хаотично відступають, – йдеться у повідомленні

А на другому відео – штурм бійцями 2 штурмового взводу РДК будинку з солдатами ЗС РФ, що засіли всередині, за підтримки мінометного взводу РДК і FPV дронів. Після вдалого штурму, було здійснено засідку на групу евакуації Спецназу ГРУ (2 окрема бригада спеціального призначення, в/ч 64044, Псков)

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