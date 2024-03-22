Місцевим не подобається: у Бєлгороді сьогодні знову вибухи і пожежі (відео)

У Бєлгороді сьогодні знову вибухи і пожежі. Місцевим чомусь не дуже подобається війна, яку розв’язав проти України їх народ на чолі з Путіним. Про це можна здогадатися по реплікаї у відео, на яких все вибухає і палає. Дивно, хіба не вони самі хотіли «ес-ве-о»?

Отже, у російському Бєлгороді сьогодні знову неспокійно. Вранці у місті лунали сирени і вибухи, здійснювалися обстріли. Жителів міста та регіону просили не підходити до вікон та сховатися в безпечному місці. У міноборони держави-агресорки заявили про роботу сил протиповітряної оборони.

Як стало відомо, один із снарядів потрапив у двір багатоповерхівки на бульварі Юності. Там зайнялося кілька автомобілів.

Спочатку інформації про постраждалих не було, однак згодом уточнили, що загинула жінка, яка гуляла із собаками. Також постраждало ще троє людей.

Момент загибелі жінки потрапив на відео.

А на цьому відео інша місцева мешканка висловлює бурхливо незадоволення вибухами за вікном.

Взагалі-то дивно, чого це вона верещить. Гарно ж горить, правда?

У російському міноборони тим часом зазначили, що вдалося знищити вісім снарядів РСЗВ Vampire над Бєлгородською областю.

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