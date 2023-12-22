Фото року ЮНІСЕФ стала світлина з України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЮНІСЕФ, передає НСН.

Світлина з України перемогла на конкурсі «Фотографія року Дитячого фонду ООН».

«Фотографія 2023 року ЮНІСЕФ зафіксувада момент безтурботності під чорними хмарами війни на лузі на північному заході України. У супроводі друзів п’ятирічна Аліна тренується їздити на велосипеді. Напередодні ввечері безпілотник підпалив нафтобазу», — йдеться у повідомленні

Зазначається, що світлина польського фотографа Патрика Ярача символізує світло дитячої стійкості та радості, що пробивається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф.

Саме такі діти, як п’ятирічна Аліна та її друзі, дають нам надію і змушують нас із оптимізмом дивитися в майбутнє», — заявила патронеса ЮНІСЕФ Ельке Бюденбендер на церемонії нагородження в Берліні

Вона наголосила, що в «в оточенні поганих новин ми зобов’язані зробити все можливе для дітей у всьому світі, щоб разом працювати над тим, щоб приносити добрі новини та перетворювати нестабільні ситуації на прийнятні, і щоб діти скрізь могли зростати в мирі та гідності».

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