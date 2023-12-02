Деякі українські родини можуть отримати виплати від ЮНІСЕФ. Допомога складе 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину.

Про це НСН повідомляє з посиланням на промову прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду 1 грудня 2023 року.

Виплати від ЮНІСЕФ

Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину, повідомив Денис Шмигаль.

Доплати пенсіонерам

Крім того, прем’єр повідомив, що уряд продовжує програму щомісячних доплат до пенсій за віком.

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років — додаткові 300 грн щомісяця.

Також Шмигаль зазначив, що пенсії в листопаді були профінансовані на 100%. Виплачено 57,8 млрд грн. Жодних затримок не було.

Про що ще повідомив Денис Шмигаль

Разом з ЄС та партнерами український уряд працює на відновленням України.

Головним ресурсом нашої відбудови мають стати конфісковані російські активи. Всі розуміють, що це справедливо і правильно. Розраховуємо, що вже цього місяця Єврокомісія представить план використання заморожених суверенних активів росії задля підтримки України.Також цього тижня двопартійна та двопалатна група членів Конгресу представила законопроект про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України. Цей документ розширює можливості Міністерства юстиції США щодо конфіскації та дає йому повноваження передавати на користь України всі кошти від конфіскованих Урядом США російських активів. Ми закликаємо наших партнерів рухатися далі. Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи росії. Це єдиний шлях показати кремлівському режиму, що його стратегія виснаження не спрацює, повідомив Денис Шмигаль.

Для конфіскації заморожених російських активів Україна запропонувала дорожню карту.

Один із ключових елементів — це робота Міжнародного реєстру збитків, який був створений рішенням Ради Європи та працюватиме в Нідерландах. Сьогодні затвердимо два документи, які сприятимуть якісному функціонуванню реєстру. З огляду на те, що цей реєстр працюватиме в електронній формі, то Мінцифри та Мін’юст України мають розробити й передати технічні вимоги для створення програмного забезпечення такого реєстру. Мінцифри також має розробити можливість для українців подавати через Дію заяви про відшкодування збитків або втрат. Другий документ у цьому напрямку — це наші пропозиції щодо класифікації категорій збитків, що підлягають компенсації. Це дозволить системно підійти до передавання всієї інформації про збитки, втрати та шкоду, яку заподіяла росія як державі Україна, так і кожному з наших громадян та українським юридичним особам, сказав Денис Шмигаль.

Вже цього місяця на саміті лідерів ЄС має бути історичне рішення про початок перемовин щодо вступу України в Євросоюз.

Ми розраховуємо на це. Продовжуємо секторальну інтеграцію. У Брюсселі цього тижня підтвердили повне завершення процесу синхронізації української та європейської енергосистем. Це велике досягнення для нашої країни, яке ще два роки тому було важко й уявити. На цьому ж засіданні в Брюсселі було ухвалено рішення, завдяки якому Україна зможе імпортувати до 1700 МВт електроенергії з Європи. Це додаткові 500 МВт, які допоможуть нам покрити можливий дефіцит узимку.

Україна продовжує рухатися до членства в Євроатлантичному Альянсі.

Цього тижня в Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україна представила документ, який називається «адаптована Річна національна програма». Це перелік ключових реформ, які ми маємо зробити, аби ще більше наблизитися до стандартів НАТО. Отримали схвалення нашого бачення. Ми вдячні всім країнам, які підтримують нас на цьому шляху, зазначив прем’єр-міністр.

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