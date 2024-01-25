У Росії заявили, що знайшли «чорні скриньки» Іл-76, який впав у Білгородській області 24 січня.

Про це повідомляють «РИА Новости» із посиланням на джерела, передає НСН.

За даними пропагандистів, прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець перебували у хвостовій частині літака, їх уже передали слідчим.

Нагадаємо, літак зазнав катастрофи в середу, 24 січня, близько 11 ранку.

Низка українських ЗМІ із посиланням на Генштаб України повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Російські ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Білий дім заявив, що поки не має достатньої інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями українського суспільства. Президент України наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

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