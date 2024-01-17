Бєлгород цієї ночі не спав. Як, втім, і багато ночей раніше. Тут знову вибухало і палало. НСН розповість, що там відбувалося в ніч на 17 січня.

Поки росіяни атакували Харків і Одесу, по Бєлгороду теж прилітало. За словами місцевої влади, над областю нібито було збито 7 БПЛА і не тільки.

У Бєлгородському районі є пошкодження у житловому секторі — пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. В одному з селищ сталося відключення електрики, — повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков о 01:53

А вже о 4:21 Гладков написав, що над областю знову працювала ППО. За його словами, знову було збито “кілька повітряних цілей”. За даними Гладкова, ніхто не постраждав, але у Бєлгородському районі пошкоджено скління у кількох житлових будинках.

Бєлгород цієї ночі не спав: відео

До речі: Бєлгород знову був під атакою, з міста евакуюють дітей (відео)

Наш Телеграм.