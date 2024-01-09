Бєлгород знову був під атакою: з міста евакуюють дітей (відео)

8 січня увечері російський Бєлгород був під атакою. Є руйнування, повідомляють і про постраждалих. Фото наслідків і відео вибухів публікують у мережі, передає НСН.

Російська Федерація звинуватила Україну в обстрілі Білгородської області із реактивної системи залпового вогню RM-70 ‘Вампір’. Про це повідомили у Міністерстві оборони Росії.

Там заявили, що увечері нібито збили над територією області усі 10 реактивних снарядів.

У Бєлгороді оголошували повітряну тривогу і лунали вибухи.

Обережно! У відео ненормативна лексика.

Губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що в результаті ‘збиття повітряних цілей на підльоті до міста’ постраждали троє людей. Також у трьох будинках вибито вікна та пошкоджено сім автомобілів.

Напередодні бєлгородців закликали обклеювати вікна скотчем, аби мінімізувати ризики під час вибухів.

Опозиційні російські блогери жартують: Два роки тому белгородці ліпили на свої автівки букву Z, а тепер ліплять на вікна скотч у вигляді букви X.

Тим часом у Бєлгороді заговорили про евакуацію дітей

Дітей збираються вивозити організованими групами через те, що “переживання батьків досить великі”.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Телеграмі.

За словами російського чиновника, він звернувся до інших губернаторів за допомогою у розміщенні дітей.

Їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій та Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.

Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися – каже Гладков

Раніше ми писали: Бєлгород 30 грудня пережив те, що Україна переживає щодня – усе про ситуацію (фото, відео)

Наш Телеграм