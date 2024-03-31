Пожежі, вибухи і руйнування: Бєлгород сьогодні знову під обстрілом (фото)

Бєлгород сьогодні знову під обстрілами. Там триває війна, розв’язана російською федерацією проти України. У самому місті та в населених пунктах Бєлгородської області вибухи, пожежі та руйнування. Все те, що відбувається в Україні вже більше 10 років через агресію росії.

Влада Бєлгородської області повідомляє, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом сьогодні спрацювала система ППО – нібито збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста, передає НСН.

Але, незважаючи на те, що «все, як завжди збито», є руйнування і постраждала.

Так, внаслідок обстрілу ППО постраждала жінка, в будинку якої спалахнула пожежа. У неї опік руки другого ступеня.

У місті Бєлгороді внаслідок повітряної атаки вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь, у двох з яких сталося загоряння. Осколками посічено три автомобілі. Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.

У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки у селищі Майський є різні руйнування у двох приватних домоволодіннях, також пошкоджено один автомобіль. У селищі Дубове в одному приватному домоволодінні вибито вікна, посічено фасад та паркан, у селі Таврове посічено паркан приватного домоволодіння.

Далі буде, бо ППО працює 😊

Бєлгород сьогодні виглядає так: фото

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