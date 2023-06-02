Де сьогодні безпілотники атакували росію (фото, відео)

Атаки безпілотників у рф вже стають звичайною справою. Вони відбуваються практично щоночі і щодня – і географія ударів розширюється. А ті, хто мріяв взяти Київ за три дні, тільки констатують перейдені “червоні лінії”. Де сьогодні безпілотники атакували росію, розповість НСН, посилаючись на низку джерел.

Де сьогодні безпілотники атакували росію

Курськ

Отже, у ніч на 2 червня від вибухів здригався Курськ. Російські ЗМІ стверджують, що тут було збито 8 безпілотників. За попередніми даними, атака тривала близько півгодини. Збиваючи дрони, місцеві ППО-шники влучили ракетою із ЗРК «Панцир-С1» у під’їзд багатоповерхівки – у ньому є пошкодження, а мешканці налякані і шоковані. Очевидно, вони не очікували, що «СВО» дістанеться до них, але реальність виявилася інакшою.

Повідомляється про пошкодження й у інших будинках на двох вулицях Курська. Ну, а в цілому відбулися легким переляком. Далі буде гірше.

На відео нижче – вибухи у Курську і реакція місцевих мешканців

А це наслідки прильоту російської ракети по багатоповерхівці у Курську

Смоленська область

Також безпілотники сьогодні атакували газову та нафтопереробну станції у Смоленській області.

Інцидент підтвердив місцевий губернатор. Він заявив, що постраждалих та руйнувань немає.

За даними російських ЗМІ, близько 2 години ночі безпілотник вибухнув на території нафтопереробної станції «Транснефти» у селі Пересна Смоленської області. Внаслідок вибуху було пошкоджено водяну ємність пожежогасіння.

Через 30 хвилин ще один дрон атакував газорозподільну станцію у селі Диваси. Внаслідок вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю.

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