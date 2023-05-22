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Росія запускає по Україна дерев’яні безпілотники (фото)

Журналіст
безпілотники
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Російські військові почали використовувати спеціальні дерев’яні безпілотники проти України.

Командування Об’єднаних Сил ЗС України показало один з таких захоплених дронів, передає НСН.

Дерев’яний безпілотник був підбитий у прикордонній зоні Сумської області на початку травня.

«Саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки», розповіли військові.

Не виключно, що Росія використовує такі дрони, щоб відвернути увагу радарів протиповітряної оборони України й збити з пантелику.

дрон

Російський дерев’яний безпілотник у Сумській області. Травень 2023. Україна. Фото з відкритих джерел

Дрон зроблений з екструдованої піни й полістиролу та має досить непоганий двигун DLE-60, який можна придбані в інтернет-магазинах.

Він має телеметрію-керування, яка працює по GSM-каналу мобільного зв’язку, пише Мілітарний.

безпілотник

Російський дерев’яний безпілотник у Сумській області. Травень 2023. Україна. Фото з відкритих джерел

дерев'яний дрон

Російський дерев’яний безпілотник у Сумській області. Травень 2023. Україна. Фото з відкритих джерел

З подібними дерев’яними безпілотниками самі російські військові зіткнулися у 2018 році в Сирії.

Тоді їх авіаційну базу «Хмеймім» атакували ударні саморобні безпілотники, серед яких були й дерев’яні.

дрон сірія

Дерев’яний безпілотник, яким атакували авіабазу Росії у Сирії у 2018 році. Фото: ЗМІ РФ

Російські військові зазначали, що використання таких найпростіших матеріалів, як багатошарова фанера, плівка, спеціальний пінопласт, говорить про те, що ці апарати мають дуже маленьку поверхню, що ефективно відбиває, що, безумовно, ускладнює процес їх виявлення радарами.

безпілотник сірія

Дерев’яний безпілотник, яким атакували авіабазу Росії у Сирії у 2018 році. Фото: ЗМІ РФ

В ідеалі для боротьби з такими дронами-саморобками бажано мати спеціалізовані засоби.

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