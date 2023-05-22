Росія запускає по Україна дерев’яні безпілотники (фото)

Російські військові почали використовувати спеціальні дерев’яні безпілотники проти України.

Командування Об’єднаних Сил ЗС України показало один з таких захоплених дронів, передає НСН.

Дерев’яний безпілотник був підбитий у прикордонній зоні Сумської області на початку травня.

«Саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки», розповіли військові.

Не виключно, що Росія використовує такі дрони, щоб відвернути увагу радарів протиповітряної оборони України й збити з пантелику.

Дрон зроблений з екструдованої піни й полістиролу та має досить непоганий двигун DLE-60, який можна придбані в інтернет-магазинах.

Він має телеметрію-керування, яка працює по GSM-каналу мобільного зв’язку, пише Мілітарний.

З подібними дерев’яними безпілотниками самі російські військові зіткнулися у 2018 році в Сирії.

Тоді їх авіаційну базу «Хмеймім» атакували ударні саморобні безпілотники, серед яких були й дерев’яні.

Російські військові зазначали, що використання таких найпростіших матеріалів, як багатошарова фанера, плівка, спеціальний пінопласт, говорить про те, що ці апарати мають дуже маленьку поверхню, що ефективно відбиває, що, безумовно, ускладнює процес їх виявлення радарами.

В ідеалі для боротьби з такими дронами-саморобками бажано мати спеціалізовані засоби.

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