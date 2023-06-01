Війна перейшла кордон: що відбувається в Шебекіно і Бєлгороді сьогодні (фото, відео)

Війна перейшла кордон України і Росії – це вже очевидно. Про це свідчить, зокрема, те, що відбувається в Шебекіно і Бєлгороді сьогодні. Якщо раніше “хлопки” на інші “інциденти” тут фіксувалися періодично, то 1 червня 2023 року весь день не вщухають вибухи і стрілянина, а місцеві мешканці в паніці евакуюються. Російська влада, щоправда, намагається «тримати обличчя» і запевняє, що все під контролем. Але події говорять зовсім про протилежне. НСН, проаналізувавши на низку джерел, розповість про ситуацію в Шебекіно і Белгороді сьогодні – все, що відомо.

Громадянська війна в Росії розпочалася?

Зазначимо одразу, що українські військові не переходили кордону з Росією і не беруть участі в буремних подіях на «бєлгородському фронті». Влада України вже не одноразово запевняла, що спостерігає за ними, безумовно, з цікавістю, але відношення до них не має. А будь-яку військову техніку, як відомо, можна придбати у будь-якому воєнторзі (перевірено досвідом Донбасу).

Отже, те, що відбувається на Бєлгородщині, має всі ознаки громадянської війни.

РДК та Легіон «Свобода Росії» заявили, що розпочали у БНР “другу фазу” повстання. Вони інформують, що зараз бійці РДК ведуть бої за звільнення території Росії від рашистської окупації на території Бєлгородщини. Тривають бої в Шебекіно та є інформація про рух сил повстанців по Новій Тавільжанці.

Тож, обстріли Шебекіно, про які весь день повідомляють російські Телеграм-канали, можуть вестися як повстанцями, так і силовиками РФ, що полюють на повстанців.

Легіон «Свобода Росії» повідомив про знищення артилерією КАмаЗу рашистів з БК, самохідного міномета «Тюльпан» та колони РСЗВ “Град”.

“Ми накрили “Градами” будівлю МВС у Шебекіно, де збиралися рашисти”, – заявили РДК

Повстанці показали, як нищать техніку регулярної армії РФ

Що відбувається в Шебекіно

Що пишуть російські ЗМІ про події в Шебекіно

За даними ЗМІ події мають всі ознаки справжньої війни. Місто Шебекіно у Бєлгородській області вже кілька днів перебуває під обстрілами. У мешканців немає світла, у їхні будинки та машини прилітають снаряди. Масову евакуацію не проводять. Влада пояснює це нібито небезпекою збирати людей у ​​конкретній точці. Хоча, вірогідніше, на населення, як завжди, просто “забили”. Відомо, що чиновники евакуювалися першими. А у місцевих чатах жителі координуються самостійно, щоб вибратися з міста та околиць.

Евакуація у Шебекіно

Тим часом таксисти гилять космічні ціни

Шебекінський міський округ почали активно обстрілювати після першого заходу РДК та Легіону «Свобода Росії». З кожним днем ​​інтенсивність ударів зростала: якщо 26 травня місцева влада зафіксувала 35 прильотів, то наступної доби їх було вже 103, а під обстріл потрапило і саме місто Шебекіно — по ньому випустили 38 снарядів. Вночі 31 травня по Шебекіно вдарили вже «Градами», а всього по округу били 215 разів, у тому числі з РСЗВ та ствольної артилерії.

Від ранку 1 червня центр та околиці Шебекіно знаходилися «під безперервним вогнем», повідомив губернатор В’ячеслав Гладков. Це ж підтверджують місцеві жителі — за їхніми словами, у місті «все напружено», зруйновані будівлі та «стоять спалені автомобілі», а мешканцям доводиться їхати на особистому транспорті. Крім того, як розповіли очевидці, у Шебекіному зараз немає води та електрики, також у місті не працюють підприємства та магазини.

Я такого жаху ще не бачила – мешканка Шебекіно ділиться враженнями від “СВО” з пропагандистами

До Шебекіно вранці в четвер заїхала російська військова техніка, повідомила одному з російських видань місцева мешканка.

З боку України стоять «гради», які безупинно х*чають по місту. Хоча у нас немає жодних баз, лише житлові будинки. Вночі були прильоти, ми прокинулися о 3:00. Було відчуття, що треба бігти до підвалу, бо все гуркотіло, — розповіла вона

У мережі купа фото і відео, які свідчать про те, що на Бєлгородщині розгортається справжня війна.

Ось на цьому фото палає завод Монокристалл у Шебекіно. Повідомляється, що на підприємстві були армійські паливозаправники. А взагалі цей завод – один із найбільших у світі виробників синтетичних сапфірів.

А це горить багатоповерхівка в центрі Шебекіно

Мешканка Шебекіно каже, що їй страшно

Що говорять пропагандисти

Російська пропаганда дуже скупо подає новини про Шебекіно. У ранковому випуску новин Першого каналу цим подіям приділили лише 56 секунд. «Вісті» на «Росії-1» назвали удари ЗСУ по Шебекіному «терористичними», але теж приділили цій події близько хвилини. НТВ у 8-годинному випуску програми «Сегодня» нічого не розповіло про Шебекіно.

Тим часом воєнкори просять репост, щоб у Москві почули про проблему Шебекіно.

Що говорить і як себе поводить місцева влада

Влада заперечує проникнення ЗСУ на територію Білгородської області.

Противника на території Білгородської області не було і немає, – стверджує губернатор В’ячеслав Гладков

На його офіційній сторінці люди здебільшого намагаються дізнатися, як вивезти родичів із Шебекіно та його околиць.

У Бєлгородській області через паніку, пов’язану із діяльністю російських добровольців, влада відмовилася проводити іспит з математики, який мав пройти сьогодні, 1 червня.

Поки що йдеться про скасування іспитів у Шебекінському міському окрузі. Але губернатор Гладков уже заявив про те, що хоче дозволити дітям із регіону вступати у російські виші без іспитів.

Крім того, у Бєлгородській області почали палити документи. Людей, які палять документи, помітили у місті Шебекіно, де відбуваються активні військові дії російських добровольців.

Заяви Міноборони РФ

Міноборони Росії стверджує, що сьогодні вранці зірвано нову спробу нібито “київського режиму провести терористичний акт щодо цивільного населення міста Шебекіно”.

Близько 3 години ранку українські формування силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення. Самовідданими діями російських військових відбито три атаки українських терористичних формувань, – йдеться у повідомленні

Російське Міноборони також стверджує, що формування київського режиму були відкинуті,” зазнавши суттєвих втрат. Порушень кордону не допущено, знищено понад 30 українських терористів”.

Однак, традиційно, жодних доказів російська сторона не надає.

А що у Кремлі?

У Кремлі прокоментували обстріли Бєлгородської області — кажуть, що Путін «в курсі подій»

За словами прес-секретаря Путіна Пєскова, ситуація з обстрілами в області «не може вплинути на хід “спецоперації“ рф в цілому».

Також Пєсков повторив учорашню заяву про те, що Путін «постійно та регулярно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі від військових, прикордонників, рятувальників та місцевої влади».

Пропагандисти з ТАСС повідомили, що Путін 1 червня своїм указом нагородив голову адміністрації Шебекинського міського округу Білгородської області Володимира Жданова орденом Мужності за «самовідданість, виявлену під час виконання громадянського обов’язку».

Сам російський диктатор сьогодні ніяк не коментував події на півдні Бєлгородської області, але вітав своїх громадян з Днем захисту дітей та зустрівся зі священиком рпц.

Тим часом, вже надвечір гаряче стало і у обласному центрі – у Бєлгороді падають чи то безпілотники, чи знову російські літаки випадково гублять бомби…

Момент вибуху у Бєлгороді

Далі буде..

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