Дрони знову атакували Пітер 31 січня (відео)

Дрони знову атакували Пітер 31 січня. Про це повідрмляють російські ЗМІ і публікують відео, передає НСН.

Цієї ночі жителі російського Петербургу повідомили про вибухи.

Дрони знову атакували Пітер 31 січня

Як пише ВЧК-ОГПУ, Санкт-Петербург уночі був атакований БПЛА, працювала ППО. Один дрон впав на територію заводу «Невський мазут», після чого стався вибух.

Також тут додають, що, за словами очевидців, після падіння безпілотника в Петербурзі на території заводу «Невський мазут» за адресою Глухоозерське шосе, 15, до 9-ї ранку під’їзди до підприємства перекриті спецслужбами, а на його території спостерігається задимлення та пожежа.

На території Невського мазуту після атаки БПЛА суттєві руйнування. Знищено споруди, цистерни, машини, – запевняє ВЧК-ОГПУ

Видання АСТРА зазначає, що В аеропорту Пулково закривали повітряний простір з 03:53 до 05:11.

«Фонтанка» пише, що місто було атаковане БПЛА. Дрон нібито впав на територію заводу Невський мазут. Серйозної пожежі не було — три порожні цистерни швидко загасили, стверджує видання.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо:Вперше дрони долетіли до Пітера, гучно було під Москвою, у Бєлгороді і Брянську (відео)

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