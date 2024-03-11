Перемогу «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії “Оскар” – Суспільне мовлення

Перемогу «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії “Оскар”. Про це повідомляє Суспільне мовлення, передає НСН.

Організатори вирізали номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, у якій переміг фільм “20 днів у Маріуполі” українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії “Оскар”.

Журналісти зазначають, що суспільне Культура цьогоріч вдруге було ексклюзивним транслятором церемонії. У ніч з 10 на 11 березня Суспільне Культура у прямому ефірі показувало церемонію нагородження.

Сьогодні, 11 березня, о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної скороченої версії. Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів Суспільне Культура покаже повну версію, що була в прямому ефірі в ніч проти 11 березня. Трансляцію можна також дивитися на сайті Суспільне Культура.

“Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію «Найкращий повнометражний документальний фільм», де справедливу нагороду здобула стрічка «20 днів у Маріуполі». Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії «Оскар». Нагадаємо, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту”, — зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін

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