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Названо переможців кінофестивалю «Берлінале 2024»

Журналіст
Названо переможців кінофестивалю «Берлінале 2024»

Названо переможців кінофестивалю «Берлінале 2024». Він проходив з 15 по 25 лютого.

Про це пише сайт «Факти».

Головний приз у вигляді статуетки Золотого ведмедя отримав фільм Дагомея французько-сенегальського режисера й акторки Маті Діоп.

Названо переможців кінофестивалю «Берлінале 2024»: список

  • Найкращий фільм, Золотий ведмідь – Дагомея Маті Діоп.
  • Гран-прі журі – Потреби мандрівника, Хон Сан-су.
  • Срібний ведмідь (приз журі) – Імперія, Брюно Дюмон.
  • Найкращий режисер – Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм Пепе.
  • Найкраща головна роль – Себастьян Стен у фільмі Аарона Шимберга Інша людина.
  • Найкраща роль другого плану – Емілі Вотсон у фільмі Такі дрібниці.
  • Найкращий сценарій – Маттіас Гласнер, фільм Смерть.
  • Найкращий документальний фільм – Іншої землі немає Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама і Рейчел Зор.

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Переможців обирало журі: оскароносна кенійська акторка та режисерка Люпіта Ніонго, актор і режисер Брейді Корбет, режисерка з Гонконгу Енн Хуей, німецький режисер і сценарист Крістіан Петцольд, італійська акторка Жасмін Трінка, іспанський режисер Альберт Серра та українська письменниця Оксана Забужко.

 

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