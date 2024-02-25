Названо переможців кінофестивалю «Берлінале 2024». Він проходив з 15 по 25 лютого.

Про це пише сайт «Факти».

Головний приз у вигляді статуетки Золотого ведмедя отримав фільм Дагомея французько-сенегальського режисера й акторки Маті Діоп.

Названо переможців кінофестивалю «Берлінале 2024»: список

Найкращий фільм, Золотий ведмідь – Дагомея Маті Діоп.

Гран-прі журі – Потреби мандрівника, Хон Сан-су.

Срібний ведмідь (приз журі) – Імперія, Брюно Дюмон.

Найкращий режисер – Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм Пепе.

Найкраща головна роль – Себастьян Стен у фільмі Аарона Шимберга Інша людина.

Найкраща роль другого плану – Емілі Вотсон у фільмі Такі дрібниці.

Найкращий сценарій – Маттіас Гласнер, фільм Смерть.

Найкращий документальний фільм – Іншої землі немає Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама і Рейчел Зор.

Переможців обирало журі: оскароносна кенійська акторка та режисерка Люпіта Ніонго, актор і режисер Брейді Корбет, режисерка з Гонконгу Енн Хуей, німецький режисер і сценарист Крістіан Петцольд, італійська акторка Жасмін Трінка, іспанський режисер Альберт Серра та українська письменниця Оксана Забужко.