Де можна подивитися фільм 20 днів у Маріуполі, який отримав Оскар

Після того, як фільм “20 днів у Маріуполі” отримав Оскар як найкраща документальна стрічка, інтерес до нього суттєво зріс по всьому світу. Де ж можна подивитися цей фільм вже зараз?

Стрічка доступна не лише у кінотеатрах

У глядачів є можливість побачити документальну стрічку “20 днів у Маріуполі”, яка присвячена першим тижням повномасштабної війни в Україні і страшним подіям у блокованому місті. Про це повідомляє “НСН“.

Де можна подивитися фільм “20 днів у Маріуполі”

Фільм наразі недоступний на популярних стрімінгових сервісах. Втім, ще у листопаді минулого року проєкт Мстислава Чернова опублікували у відкритому доступі американського YouTube за наступним посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gvAyykRvPBo&t

Станом на 11 березня 2024 року, “20 днів у Маріуполі” на цьому хостингу переглянули 1 854 889 разів. На жаль, фільм не доступний для перегляду в Україні, але його можна подивитися за допомогою VPN.

Крім того, у лютому фільм вийшов у повторний прокат у нашій країні.

Нагадаємо, отриманий в ніч на 11 березня “Оскар” став першим в історії України, якщо говорити про нагороди за фільми.

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