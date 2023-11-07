Житло для переселенців на Львівщині: облаштують 1400 додаткових місць

Житло для переселенців на Львівщині вирішили облаштовувати у гуртожитках. В планах отримати 1400 додаткових місць. Аби розселити ВПО, гуртожитки взялися ремонтувати. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Суспільне.

Усього таких локацій, де розселятимуть людей, 23.

Ми вибрали гуртожитки, оскільки, проінвентаризувавши освітянську мережу професійно-технічної освіти, зрозуміли, що заклади мають в себе на балансі необхідні площі, які знаходяться в частково незадовільному або незадовільному стані. Було прийняте рішення про реновацію, оскільки це мінімальні вкладення порівняно, наприклад, з будівництвом, але дає найбільший ефект, – розповів директор обласного департаменту економічної політики Степан Куйбіда

Серед таких об’єктів – вище професійне училище №8 у місті Стрий. За словами Куйбіди, на проєкт скерували майже 190 мільйонів гривень з обласного бюджету. Ще близько 400 мільйонів гривень – це гроші донорів, зокрема міжнародних організацій.

На початку повномасштабного вторгнення у цей гуртожиток приїхало більше ста переселенців. Їх поселяли у вільні кімнати. Зараз тут продовжують жити люди з Донеччини, Луганщини, Київщини.

За словами директора училища Віталія Никифоріва, за цей час відремонтували три поверхи будівлі, де мешкає 92 переселенці. Зараз відновлюють перший та другий поверхи. Планують облаштувати ще 50 місць для проживання.

Загалом в області офіційно зареєстровано 230 тисяч внутрішньо переміщених українців. З них понад 30% – діти.

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